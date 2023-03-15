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Росія за добу втратила ще 980 своїх військових – Генштаб ЗСУ

Український танк веде вогонь по російських позиціях на передовій поблизу Бахмуту на Донеччині, 8 березня 2023 року

У війні проти України за добу загинули ще 980 російських військових, повідомив вранці 15 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 161 520 військових, свідчать дані Генштабу.

В українському командуванні також навели дані про втрати російської техніки:

  • танки ‒ 3492 (вісім – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 6799 (+10)
  • артилерійські системи – 2528 (+9)
  • РСЗВ – 502 (+7)
  • засоби ППО ‒ 262 (+2)
  • літаки – 304
  • гелікоптери – 289
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12)
  • крилаті ракети ‒ 907
  • кораблі /катери ‒ 18
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 5377 (+10)
  • спеціальна техніка ‒ 257 (+1).

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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