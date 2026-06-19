Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ: понад мільйон 389 тисяч військових

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 389 420 своїх військових, зокрема 1 370 осіб – за останню добу, такі дані на ранок 19 червня навів Генштаб ЗСУ.

В українському командуванні також назвали російські втрати у військовій техніці:

танки – 12 040 (+2 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 24 783 (+4)

артилерійські системи – 44 298 (+58)

РСЗВ – 1 881 (+4)

засоби ППО – 1 432 (+1)

літаки – 436

гелікоптери – 353

наземні робототехнічні комплекси – 1 688 (+4)

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 359 557 (+1 968)

крилаті ракети – 4 787 (+4)

кораблі / катери – 33

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 108 866 (+441)

спеціальна техніка – 4 309 (+3).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.