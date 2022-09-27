Генштаб: Росія втратила близько 550 військових за добу, більшість – на Донеччині

Російські війська втратили близько 550 осіб за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 вересня.

Відтак загальні втрати РФ українське командування оцінює в 57 750 військових.

Крім того, за даними штабу, втрати російської техніки складають:

2306 танків (+16 за попередню добу)

4881 бойову броньовану машину (+24)

1378 артилерійських систем (+9)

331 реактивну систему залпового вогню (+1)

175 засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 175 (+3) од,

261 літак (+1)

224 гелікоптерів

977 безпілотників (+7)

241 крилату ракету

15 кораблів

3730 автомобілів (+19)

131 одиницю спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках», – зазначають у штабі.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Читайте також: ЗСУ відбили атаки противника біля семи населених пунктів – Генштаб

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.