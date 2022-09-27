Генштаб: Росія втратила близько 550 військових за добу, більшість – на Донеччині

Російські війська втратили близько 550 осіб за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 вересня.
Відтак загальні втрати РФ українське командування оцінює в 57 750 військових.
Крім того, за даними штабу, втрати російської техніки складають:
- 2306 танків (+16 за попередню добу)
- 4881 бойову броньовану машину (+24)
- 1378 артилерійських систем (+9)
- 331 реактивну систему залпового вогню (+1)
- 175 засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 175 (+3) од,
- 261 літак (+1)
- 224 гелікоптерів
- 977 безпілотників (+7)
- 241 крилату ракету
- 15 кораблів
- 3730 автомобілів (+19)
- 131 одиницю спеціальної техніки
«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках», – зазначають у штабі.
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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