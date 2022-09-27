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Генштаб: Росія втратила близько 550 військових за добу, більшість – на Донеччині

Українські військовослужбовці на трофейному БТР у місті Ізюмі, звільненого напередодні ЗСУ від російської армії. Харківщина, 16 вересня 2022 року

Російські війська втратили близько 550 осіб за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 вересня.

Відтак загальні втрати РФ українське командування оцінює в 57 750 військових.

Крім того, за даними штабу, втрати російської техніки складають:

  • 2306 танків (+16 за попередню добу)
  • 4881 бойову броньовану машину (+24)
  • 1378 артилерійських систем (+9)
  • 331 реактивну систему залпового вогню (+1)
  • 175 засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 175 (+3) од,
  • 261 літак (+1)
  • 224 гелікоптерів
  • 977 безпілотників (+7)
  • 241 крилату ракету
  • 15 кораблів
  • 3730 автомобілів (+19)
  • 131 одиницю спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках», – зазначають у штабі.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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