Генштаб: Сили оборони відбили 34 російських атаки на Гуляйпільському напрямку

На фронті від початку доби 5 січня відбулося 172 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили чотири російських атаки в районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки. Армія РФ двічі намагалися йти вперед на Куп’янському напрямку в бік Курилівки та Куп’янська й отримала відсіч.

Штаб зафіксував дев’ять російських атак на українські позиції на Лиманському напрямку. Дві атаки ЗСУ відбили на Слов’янському, поблизу Закітного.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони – основні зусилля наступу зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки.





«На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер», – йдеться в зведенні.

Командування також повідомляє, що російська армія 14 разів атакувала в районах Вишневого, Злагоди, Січневого, Олександрограда, Соснівки та в напрямку Іванівки, один бій триває.

«На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили зупинили 34 атаки росіян у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще сім боєзіткнень тривають. Під авіаударами ворога опинилися населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка», – додає штаб.

Крім того, ЗСУ відбили дві російських спроби наступу на Оріхівському напрямку – в районі Плавнів та в напрямку Приморського. Ще дві невдалих російських атаки командування зафіксувало на Придніпровському напрямку.

7 корпус Десантно-штурмових військ 5 січня повідомив, що на Купʼянському напрямку 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада ДШВ зірвала спробу противника здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу «Союз». Газопровід противник намагався використати для прихованого виходу та подальшого накопичення сил.

Також, за даними ДШВ, з початку нового року противник нарощує тиск у Покровській агломерації – через неможливість протиснути лобовими атаками оборону українських військ у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ сили РФ намагаються діяти обхідними шляхами, зокрема, обійти агломерацію через Гришине та Родинське.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.



