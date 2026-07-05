Генштаб: Сили оборони відбили по 22 російських атаки на Покровському й Слов’янському напрямках

Протягом доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 5 липня.

За зведенням, російські загарбники не проводили штурмових дій на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Російські війська також дев’ять разів штурмували позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку. Бойові дії тривали на Куп’янському та Лиманському напрямках.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 російських штурмів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки та Іллінівки.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників просунутись вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки й Кривої Луки; ще два боєзіткнення тривають», – йдеться в зведенні.





Також 22 російських атаки командування зафіксувало на Покровському напрямку: армія РФ намагалася просунутися в районах Новопавлівки, Шевченка, Котлиного, Новопідгородного, Кучеревого Яру, Вільного, Нового Донбасу, Білицького, Дорожнього, Гришиного, Новоолександрівки, Сергіївки та Удачного. Дві сутички тривають.

Сили оборони також відбили дві російських атаки на Олександрівському напрямку, 13 – на Гуляйпільському. Армія РФ один раз штурмувала позиції ЗСУ на Оріхівському напрямку.

Генштаб зазначає, що на Придніпровському та Краматорському напрямках від початку доби російських штурмових дій не фіксували.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Читайте також: Якщо «загубився» єдиний соціальний внесок за час служби в АТО: ось що варто робити

Днями в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.