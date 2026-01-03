Командування звітує про понад 190 боєзіткнень на фронті за добу

Від початку доби 3 січня на фронті відбулось 191 боєзіткнення Сил оборони України з російськими військовим, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними командування, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили РФ здійснили 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, на Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбивали 16 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького. Два боєзіткнення досі тривають.

У Генеральному штабі кажуть, що на Куп’янському напрямку сили РФ 14 разів атакували позиції ЗСУ в районах Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки. Чотири боєзіткнення в цей час тривають.

Водночас на Лиманському напрямку армія РФ здійснила 22 атаки, намагаючись просунутися у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки. Наразі тривають два бойові зіткнення.

«Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 31 штурмову та наступальну дію у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Затишок, Філія та у бік Білицького. Наразі точиться бій в чотирьох локаціях. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 33 окупантів, з них 19 – безповоротно. Знищено 31 безпілотний літальний апарат. Крім цього, наші бійці уразили одну одиницю спеціальної техніки противника та 4 укриття особового складу», – наголосили у ЗСУ.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.



