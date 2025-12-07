Генштаб повідомив про майже 140 боєзіткнень на фронті від початку доби

Від початку доби 7 грудня на фронті відбулось 139 бойових зіткнень між Силами оборони і російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили РФ здійснили 131 обстріл позицій українських військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

«На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку агресор два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Піщаного», – уточнили в українському командуванні.

У Генштабі кажуть, що на Лиманському напрямку сили РФ 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського. Два боєзіткнення тривають.

«На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка. Два боєзіткнення тривають до цього часу», – зазначили в оперативному зведенні.

За даними ЗСУ, на Покровському напрямку від початку доби сили РФ 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

«Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Новоекономічне, Гришине, Котлине, Удачне, Дачне, Філія. В деяких локаціях бої точаться дотепер. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 88 окупантів, із них 51 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки, квадроцикл, 31 БпЛА, укриття для особового складу, також уразили два пункти управління БпЛА та 8 укриттів для особового складу противника», – повідомили у Генштабі.

Наприкінці листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що російська пропаганда поширює заяви президента РФ Володимира Путіна, намагаючись створити враження, що українська лінія фронту нібито «скоро обвалиться». Але, за оцінкою аналітиків, ці твердження не мають під собою підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну й західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



