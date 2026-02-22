На фронті від початку доби відбулось понад 120 бойових зіткнень – Генштаб

Від початку доби неділі, 22 лютого, на фронті відбулося 112 бойових зіткнень між Силами оборони і російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з ворогом. Противник здійснив 68 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у районі Дворічанського, боєзіткнення триває», – зазначили у командуванні.

Водночас, за даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські військові зупинили шість атак, у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки, Ставків.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки. Одне боєзіткнення досі триває», – йдеться в оперативному зведенні.

У Генштабі кажуть, що на Покровському напрямку сили РФ від початку доби здійснили 22 атаки.

«Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 22 окупантів та поранили 19; знищили 77 безпілотних літальних апаратів, одну артилерійську систему, станцію РЕБ, дві одиниці автомобільного транспорту та чотири одиниці спеціальної техніки, також уражено одну артилерійську систему, одну станцію радіоелектронної боротьби, сім одиниць автомобільної техніки та 12 укриттів особового складу противника», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

19 лютого проєкт DeepState повідомив, що російська армія просунулася біля Никифорівки на схід від Слов’янська, біля Неліпівки на південний схід від Костянтинівки, а також біля Затишку і Нового Шахового на Добропільському виступі. Слов’янський, Костянтинівський і Добропільський напрямки – одні з найбільш «рухомих» на всій лінії фронту, згідно з мапою аналітиків. Також тут щодня відбуваються іноді десятки штурмів армії РФ.

Як пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

