Григоров: сили РФ атакували двома КАБами по житловому сектору, поранений чоловік

Сили РФ атакували двома КАБами по житловому сектору в громаді на Сумщині, є поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

«Росіяни двома керованими авіабомбами вдарили по Великочернеччинському старостату Сумської громади. Вчергове під ударом ворога – житловий сектор. Є зруйновані та пошкоджені оселі людей. Поранення отримав 36-річний цивільний чоловік, який – перебував поблизу місця влучання», – зазначив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакоюгеноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.