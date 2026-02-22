Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Кількість постраждалих через російський удар по Київщині зросла до 17 людей – Калашник

Наслідки обстрілу житлових будинків. Путрівка, Київська область, 22 лютого 2026 року
Наслідки обстрілу житлових будинків. Путрівка, Київська область, 22 лютого 2026 року

На Київщині кількість постраждалих внаслідок масованої атаки РФ у ніч проти 22 лютого зросла до 17, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, руйнування зафіксовані у Броварському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, Фастівському і Вишгородському районах. Відомо, що найбільших руйнувань зазнали Бориспільський, Бучанський і Фастівський райони.

Як зазначив Калашник, загалом унаслідок атаки в області пошкоджено понад 100 осель – це приватні будинки та квартири в багатоповерхівках. «Але і ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла. Ступінь руйнувань різний – від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів. Постраждали також об’єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, гаражні кооперативи, транспорт», – зазначив голова ОВА.

Будинки – вщент. Російська атака на села під Києвом (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Будинки – вщент. Російська атака на села під Києвом (фоторепортаж)


У ніч на 22 лютого російські війська завдали комбінованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували 297 ударними БпЛА (200 з них – «Шахеди») та 50 ракетами різного типу. Українські війська зафіксували влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, сили РФ били по Києву та регіону, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині. За його словами, головна ціль удару РФ – енергетика, є пошкодження залізниці, також постраждали звичайні житлові будинки.

За даними місцевої влади, російські війська завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури на Одещині та в Миколаєві. На Київщині загинула людина, ще 15 – поранені. У передмісті Києва постраждали жінка і дитина. Також на Дніпропетровщині повідомлялось про двох постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG