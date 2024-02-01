Генштаб: на фронті було 66 боєзіткнень, РФ вночі атакувала безпілотниками

Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень, українські військові відбили атаки російських сил на вісьмох напрямках, повідомив у ранковому зведенні 1 лютого Генеральний штаб ЗСУ.

«Загалом ворог завдав вісім ракетних і 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні й багатоквартирні будинки, заклад освіти, інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської і Миколаївської областей.

Крім того, за повідомленням, у ніч на 1 лютого російські сили завдали чергового удару по Україні, застосувавши чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131, два з яких знищили сили протиповітряної оборони України.

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Агентство Bloomberg напередодні з посиланням на свої джерела повідомило, що Україна стикнулася з нестачею артилерійських снарядів і ракет для протиповітряної оборони через затримку узгодження військової допомоги від США і Євросоюзу.

На думку західних дипломатів, навіть якщо Київ отримає допомогу від ЄС, відсутність підтримки з боку США українські війська відчують до кінця весни, і хоча в останні місяці Київ створив запаси ключових боєприпасів, однак цього недостатньо, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

Раніше цього тижня начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська не мають стратегічних успіхів на сході України, але активно намагаються наступати.



За його словами, велика кількість артилерійських обстрілів і знищеної російської техніки свідчить про те, що противник активно намагається наступати, шукати слабкі місця в обороні.