Українські військові за добу відбили близько 90 атак сил РФ на 5 напрямках – Генштаб

Українські військові протягом минулої доби відбили близько 90 атак російських сил на п’яти напрямках, де вони зосереджують основні зусилля з ведення наступальних дій, повідомив вранці 23 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

Там уточнили, що йдеться про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Шахтарський напрямки на сході України.

«У той же час противник завдав 10 ракетних і 19 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Знову постраждали мирні міста і села та цивільні громадяни. Загроза завдання росією ракетних ударів залишається високою по всій території України», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також заявили, що у зв’язку із провалом наступу і значними втратами у живій силі під Вугледаром на Донеччині особовий склад добровольчого, так званого казачого загону, який був переданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, «відмовляється від подальшої участі у наступальних діях».

Напередодні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що місто Авдіївка «фактично повністю зруйноване» через дії російських військ, а руйнування в Бахмуті перевищують 80%.

«Фактично по всій лінії фронту приблизно однакова ситуація – ворог, не маючи можливості захопити ці міста, застосовує відому тактику «випаленої землі» – використовує всі види озброєння, щоб знищувати всю інфраструктуру», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, активізація російських сил – і обстріли, і наступи – спостерігається насамперед на Бахмутському напрямку.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

Після бахмутського напрямку другою найбільш «гарячою» ділянкою фронту російсько-української війни є Вугледар. З огляду на тривалість та інтенсивність спроб наступу російських військ та артилерійські обстріли, ця ділянка не поступається Бахмуту.

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