Генштаб: протягом доби на фронті було понад 20 бойових зіткнень

Ситуація на сході й півдні України залишається складною, протягом доби відбулося понад 20 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні 18 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

«На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили низку атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Завдав авіаційного удару в районі Бахмута Донецької області», – йдеться в повідомленні.

На Мар’їнському напрямку, за даними Генштабу, протягом доби українські військові успішно відбили майже 10 атак російських сил у районі Мар’їнки.

«На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська не полишають своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському і Лиманському напрямках.

«Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки й Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки», – цитує слова Сирського Military Media Center.

Він зауважив, що в результаті дій українських військ була пробита лінія оборони загарбників, яку вони намагалися закрити, «кидаючи в бій всі наявні резерви».