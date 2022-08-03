У Генштабі ЗСУ розповіли, на яких напрямках Росія зазнала найбільших втрат

У війні проти України Росія за минулу добу найбільших втрат зазнала на Бахмутському та Донецькому напрямках, повідомив Генеральний штаб українських Збройних сил.

За даними штабу, загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на 3 серпня Росія втратила:

41 350( + 180 за останню добу) особового складу

1774 (+6) танків

4022 бойових броньованих машини (+8)

939 артилерійських систем (+3)

259 РСЗВ

118 засобів ППО(+1)

223 літаки

191 гелікоптер

740 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1)

180 крилаті ракети (+6)

15 кораблів /катерів

2922 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+8)

83 одиниць спеціальної техніки(+1)

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.