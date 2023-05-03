Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані про втрати РФ

Росія минулої доби втратила близько 520 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення Москва втратила 191 940 осіб, повідомляє 3 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб навів дані щодо втрат РФ військової техніки:

танки ‒ 3702 (+1 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7199 (+6)

артилерійські системи – 2946(+16)

РСЗВ – 544

засоби ППО ‒ 300 (+2)

літаки – 308

гелікоптери – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2505(+28)

крилаті ракети ‒ 947

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5865 (+14)

спеціальна техніка ‒ 363(+3).

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Розвідка Великої Британії 25 квітня припустила, що добова кількість загиблих серед російських військових в Україні знизилася приблизно на 30% у квітні порівняно з періодом із січня по березень. Це пояснили провалом зимового наступу армії РФ і зосередженням російських військ на підготовці до очікуваного українського контрнаступу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.