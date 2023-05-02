У Кремлі відреагували на дані США про втрати сил РФ в Україні

Вашингтон не має достовірних відомостей про втрати Росії в Україні, вважає речник президента РФ Дмитро Пєсков.

На запитання про те, як у Кремлі можуть прокоментувати заяву представника Білого дому, що за останні пʼять місяців в Україні в боях у районі Бахмуту загинули 20 тисяч російських військових, Пєсков відповів: «Як абсолютно взяті зі стелі».

«У Вашингтона немає можливості називати якісь коректні цифри, вони не мають таких даних, і так до цього і потрібно ставитися», — наводить його слова «Інтерфакс». Пєсков додав, що у цьому питанні «потрібно орієнтуватися лише на ті цифри, які вчасно оприлюднює міністерство оборони Росії».

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Розвідка Великої Британії 25 квітня припустила, що добова кількість загиблих серед російських військових в Україні знизилася приблизно на 30% у квітні порівняно з періодом із січня по березень. Це пояснили провалом зимового наступу армії РФ і зосередженням російських військ на підготовці до очікуваного українського контрнаступу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.