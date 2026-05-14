Генштаб ЗСУ: за добу на фронті відбулося 241 боєзіткнення

Українські війська продовжили відбивати російські протягом попередньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 травня.

За даними командування, напередодні на фронті відбулося 241 бойове зіткнення.

22 російських штурми зафіксовані на Південно-Слобожанському напрямку. Сили оборони відбивали спроби російських загарбників просуватися на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському російська армія тричі намагалася наступати в в районі населеного пункту Закітне.





«На Покровському напрямку наші захисники відбили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка, Торецьке, Золотий Колодязь та Новопідгородне», – йдеться в зведенні.

Штаб зазнали, що армія РФ не вдавалася до активних дій на Олександрівському напрямку напередодні.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 32 російських атаки в районах Добропілля, Злагоди, Привілля, Воздвижівськи, Залізничного, Верхньої Терси, Гіркого, Святопетрівки, Цвіткового, Староукраїнки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку російська армія вісім разів намагалася просунутися в районах Щербаків та Степногірська. Ще дві російських атаки ЗСУ зупинили на Придніпровському напрямку, в напрямку Антонівки.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.