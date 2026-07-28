Генштаб ЗСУ повідомив про 34 відбитих атак Росії на Покровському напрямку за добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 227 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 28 липня.

«За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління БпЛА, 10 районів зосередження живої сили та один пункт управління російських загарбників», – йдеться в зведенні.

Російські атаки фіксувалися на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Серед найбільш інтенсивних напрямків – Слов’янський, де російські загарбники штурмували 19 разів у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківко та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

На Костянтинівському напрямку російська армія атакувала 27 разів у районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Софіївки та в бік Довгої Балки, Степанівки, Торецького, Вільного, Нового Шахового.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новий Донбас, Сергіївка», – йдеться в зведенні.

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Генштаб зазначає, що армія РФ не проводила наступальних дій на Придніпровському напрямку минулої доби.

В звіті ISW від 26 липня аналітики зазначали, що російські війська продовжують проводити операції з проникнення в Костянтинівку, тоді як українські війська утримують позиції в межах міста.

На початку липня американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.