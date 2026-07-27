Генштаб ЗСУ підтвердив удар по експортному терміналу в російському Ростові

Сили оборони в ніч проти 27 липня «в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу» Росії вдарили по експортному терміналу у Ростові-на-Дону, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на його території», – йдеться в заяві командування.

Раніше сьогодні про те, що безпілотники вночі проти 27 липня вкотре атакували територію Росії, повідомила місцева влада і телеграм-канали. Також про це заявив президент України.

Також українські війська уразили наземний ретранслятор для управління ударними дронами типу «Герань»/«Гербера» в районі Залізного Порту Херсонської області. Штаб зазначає, що ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, які армія РФ застосовує для ударів по Україні.

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Крім того, командування звітує про удар по автомобільному мосту через Генічеську протоку на окупованій Херсонщині, які російські загарбники використовують для логістики.

«Також завдано ураження ремонтному підрозділу окупантів у Кадіївці, складу паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області та складу матеріально-технічних засобів у Перевальному (АР Крим)», – додає штаб.

Російське командування не повідомляло про ураження на окупованих територіях. Міноборони РФ заявило про збиття 276 українських безпілотників протягом ночі над низкою регіонів, окупованим Кримом, а також Чорним і Азовським морями.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».