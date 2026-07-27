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Новини | Суспільство

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по експортному терміналу в російському Ростові

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Крім того, командування звітує про удар по автомобільному мосту через Генічеську протоку на окупованій Херсонщині, які російські загарбники використовують для логістики
Крім того, командування звітує про удар по автомобільному мосту через Генічеську протоку на окупованій Херсонщині, які російські загарбники використовують для логістики

Сили оборони в ніч проти 27 липня «в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу» Росії вдарили по експортному терміналу у Ростові-на-Дону, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на його території», – йдеться в заяві командування.

Раніше сьогодні про те, що безпілотники вночі проти 27 липня вкотре атакували територію Росії, повідомила місцева влада і телеграм-канали. Також про це заявив президент України.

Також українські війська уразили наземний ретранслятор для управління ударними дронами типу «Герань»/«Гербера» в районі Залізного Порту Херсонської області. Штаб зазначає, що ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, які армія РФ застосовує для ударів по Україні.

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Крім того, командування звітує про удар по автомобільному мосту через Генічеську протоку на окупованій Херсонщині, які російські загарбники використовують для логістики.

«Також завдано ураження ремонтному підрозділу окупантів у Кадіївці, складу паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області та складу матеріально-технічних засобів у Перевальному (АР Крим)», – додає штаб.

Російське командування не повідомляло про ураження на окупованих територіях. Міноборони РФ заявило про збиття 276 українських безпілотників протягом ночі над низкою регіонів, окупованим Кримом, а також Чорним і Азовським морями.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

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