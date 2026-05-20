Генштаб ЗСУ: 48 боєзіткнень за добу були зосереджені на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Протягом доби на фронті відбулося 177 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 20 травня.

Один російський штурм на позиції Сил оборони зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку, два – на Куп’янському.

ЗСУ відбивали 11 російських спроб просунутися на Лиманському напрямку, два бої тривають. Також штаб повідомляє про відбиття п’ятьох російських атак на Слов’янському напрямку.

За зведенням, на Краматорському та Придніпровському напрямках російські загарбники сьогодні активних дій не проводили.





На Костянтинівському напрямку армія РФ вдалася до 18 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Плещіївки, Торецького та Кучерева Яру. Одне боєзіткнення триває на помент зведення.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Новоолександрівка, Покровськ, Затишок, Никанорівка, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке. Два боєзіткнення тривають», – повідомляє командування.

Чотири спроби російської армії покращити своє положення мали місце на Олександрівському напрямку в районах Олександрограда, Іванівки та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку, за даними штабу, відбулося 23 російських атаки, чотири боєзіткнення досі тривають.

Ще дві наступальних дії РФ штаб зафіксував на Оріхівському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 травня назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.

За оцінкою Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.