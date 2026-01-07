Генштаб ЗСУ: армія Росії понад 70 разів намагалася просунутися на Покровському напрямку за день

Від початку доби 7 січня на фронті відбулося 255 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні:

«Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території».

Зокрема, Сили оборони відбили три російських штурми на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російська армія 14 разів штурмувала українські позиції, одне боєзіткнення триває.

Армія РФ 12 разів намагалася прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку, п’ять боєзіткнень тривали на момент зведення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції ЗСУ. П’ять штурмових дій Сили оборони відбили на Слов’янському напрямку – російські війська намагалися просунутися поблизу Сіверська та в бік Пазено.





Штаб звітує про відбиття дев’ятьох російських атак на Краматорському напрямку. На Костянтинівському підрозділи РФ 19 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 72 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. В деяких локаціях бої точаться дотепер», – повідомляє комндування.

Російська армія 15 разів намагалася прорвати українську оборону на Олександрівському напрямку – в районах Зеленого Гаю, Олександрограда, Січневого, Степового, Вишневого, Вербового, Красногірського, Рибного та Єгорівки.

Штаб зафіксував 37 бойових зіткнень на Гуляйпільському напрямку – російська армія намагалася просунутися в районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я. Вісім сутичок точаться дотепер.

Командування також повідомляє про чотири російських атаки на Оріхівському та дві безрезультатних спроби прорвати оборону ЗСУ на Придніпровському напрямку, в районі Антонівського мосту.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.



