Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила понад 800 військових за добу

Російські війська втратили близько 860 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 грудня.

Командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в близько 1 мільйон 201 230 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

11 456 танків (+7 за добу)

23 801 бойова броньована машина (+5)

35 435 артилерійських систем (+59)

1 579 реактивних систем залпового вогню

1 263 засоби протиповітряної оборони

434 літаки

347 гелікоптерів

94 797 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+600)

4 107 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

2 підводних човни

71 274 автомобілі та автоцистерни (+149)

4 029 одиниці спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



