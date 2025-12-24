Командування повідомило про 130 боїв на фронті від початку доби

Від початку доби 24 грудня на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 118 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3274 дрони-камікадзе та здійснив 3015 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Понад половина боїв зафіксована на трьох напрямках на Донеччині та на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у напрямку Іванопілля.

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного. Наразі точиться один бій.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Рибне, Злагода, Красногірське та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 19 атак окупантів поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе, ще одне боєзіткнення на даний час не завершене», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.