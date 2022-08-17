Війська РФ мають «частковий успіх» у напрямку Опитного та Новомихайлівки – Генштаб ЗСУ

Війська РФ мають «частковий успіх» у напрямку населеного пункту Опитне та Новомихайлівка, повідомляє у вечірньому зведенні генеральний штаб ЗСУ.
Українські військові відбили низку спроб противника просунутися на Донеччині та Харківщині.
За даними штабу, на Слов'янському напрямку противник намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки – успіху не мав, відійшов, також на Краматорському напрямку безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.
На Харківському напрямку російські військові спробували прорвати оборону ЗСУ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка – успіху не мали, відійшли.
«На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Окупанти задіяли авіацію для удару біля Соледара. Українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ», – йдеться у повідомленні.
У Генштабі ЗСУ додають, що російські війська продовжують обстріли низки населених пунктів із танків, артилерії та з допомогою авіації на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Краматорському, Авдіїівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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