Генштаб ЗСУ повідомив про понад 150 боїв на фронті: майже половина – на Покровському та Гуляйпільському напрямках

На Покровському та Гуляйпільському напрямках відбувся 71 бій

На фронті від початку цієї доби відбулося 153 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Найбільше боїв протягом доби було на Покровському напрямку – тут противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. В деяких локаціях бої продовжуються.

Також інтенсивні бої продовжуються на Гуляйпільському напрямку, де відбулось 28 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки.

Читайте також: Армія РФ просунулась у Гуляйполі: план вийти на Оріхів та Запоріжжя?

На Костянтинівському напрямку, за даними штабу, сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Російські війська намагалися штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Бої також продовжуються на Північно–Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках.

На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій противника не було.

Читайте також: Армія Росії активізувала спроби просочитися на північ Покровська – 7-й корпус ДШВ

Армія РФ прорвалася на північ від міської межі Покровська і змогла там закріпитися, повідомив 11 січня проєкт DeepState. На мапі бойових дій з’явився «клин» у бік Родинського, який вже виходить за межі міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину минулого року перебувало під загрозою оточення російськими військами.


