Генштаб ЗСУ: на фронті від початку цієї доби відбулося майже 150 боїв

На фронті від початку цієї доби відбулося 147 бойових зіткнень, повідомив у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше атак було на Покровському напрямку – тут російські підрозділи 46 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка, Філія. У двох локаціях бої не припиняються дотепер.

На Костянтинівському напрямку війська РФ 18 разів атакували позиції Сил оборони, на Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 15 російських атак, на Олександрівському – 13 атак.

Противник також продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також – Битва за Покровськ: в 7-му корпусі заявили про зачистку в центрі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.



