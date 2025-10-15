Генштаб ЗСУ: на фронті відбулося 154 боєзіткнення, 90 з них – на трьох напрямках

На фронті за добу відбулося 154 бойові зіткнення, 90 з них – на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше кількість російських атак зберігається на Покровському напрямку, де протягом цієї доби агресор 42 рази атакував українські позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

Також інтенсивні бої були на Олександрівському та Костянтинівському напрямках – тут було 26 та 22 атаки відповідно. Ще два бойові зіткнення досі тривають.

Противник продовжує свої атаки на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Гуляйпільському напрямку бойові зіткнення не зафіксовано.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 14 жовтня повідомив, що у Покровському районі на Донеччині українські сили просунулися на окремих напрямках до 1,6 кілометра.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



