Генштаб ЗСУ: війська РФ посилили свої атаки на Покровському напрямку

Найбільше російських атак зафіксували на Покровському напрямку, де противник здійснив 41 спробу потіснити українські підрозділи

На фронті з початку доби відбулося 161 бойове зіткнення, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак зафіксували на Покровському напрямку, де противник здійснив 41 спробу потіснити українські підрозділи у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія та у бік Родинського, Нового Шахового, Сухецького. Попередньої доби на цій ділянці фронті було 25 атак військ РФ.

Також інтенсивні бої продовжуються на Гуляйпільському напрямку – тут українські воїни відбивали 25 російських атак у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Зеленого, Варварівки.

Російські війська посилили свої атаки на Костянтинівському напрямку – сьогодні вони 21 раз штурмували позиції українських захисників, попередньої доби було 15 атак.

На Лиманському напрямку російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників у районах дев’яти населених пунктів. Попередньої доби на цій ділянці фронту було 12 атак.

Бої також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: Армія Росії активізувала спроби просочитися на північ Покровська – 7-й корпус ДШВ

Армія РФ прорвалася на північ від міської межі Покровська і змогла там закріпитися, повідомив 11 січня проєкт DeepState. На мапі бойових дій з’явився «клин» у бік Родинського, який вже виходить за межі міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину минулого року перебувало під загрозою оточення російськими військами.


