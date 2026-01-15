Армія РФ вийшла за адмінмежі Покровська: перелом у битві за місто?

Російські війська вийшли за адміністративну межу Покровська на півночі – просування зафіксував проєкт DeepState 10 січня. Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалось прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.

Що означає просування армії РФ за адмінмежі Покровська на півночі?

Яку роль у стримуванні противника відіграє сусіднє місто Родинське?

Чому, попри просування під Покровськом і Вовчанськом, армія РФ не виходить на оперативний простір?

Про це Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поговорили з Олександром Саєнком – військовим аналітиком, полковником, командиром бригади (2022-2023 роки), військовим аташе у Франції (2011-2012 роки).

– Як ви оцінюєте просування агресора на північ за адміністративну межу Покровська? Це певний етап в обороні чи ще один крок до повної окупації міста? Також було просування біля села Гришине у бік траси, яка йде з заходу Покровсько-Мирноградської агломерації (йдеться про трасу М04 в напрямку Павлограда Дніпропетровської області – ред.). Це певний перелом чи тут немає нічого страшного?

– Як можна казати, що просування ворога – це нічого страшного? У будь-якому випадку битва за Покровськ триває, і противник не залишає намірів просуватися в цьому напрямку, тому і є такий ось повзучий наступ.

Не можна казати, що це переломний момент. На мою думку, переломний момент у битві за Покровськ був ще місяців два тому, коли окупанти зайшли в центр міста і вийшли на залізницю.

Зараз вони намацали десь ділянку, де змогли просочитися, і тому DeepState це «вимальовує». Я вчергове наголошу, що сьогодні немає такої щільної лінії фронту, як звикли, можливо, вважати раніше, – у вигляді таких виритих окопів чи позицій, які стоять одна за одною. Зараз бойові дії мають такий характер, коли війська взаємно просочуються в бойові порядки один одного. Така собі дифузія підрозділів як українських, так і окупантів.

Утримання [Родинського] дає можливість тримати всю Покровсько-Мирноградську агломерацію

Битва там продовжується, треба дивитися, як вона буде розвиватися далі.

Основне все ж таки – це Родинське(місто на північному-сході від Покровська – ред.). Його утримання дає можливість тримати всю Покровсько-Мирноградську агломерацію, тобто цей плацдарм. Новоекономічне і Мирноград – навіть там, ще по цій трасі(траса Т0504, за Покровськом на північний захід вона примикає до М04, яка веде до Павлограду Дніпропетровської області – ред.), є наші позиції, хоча було б логічно відійти за трасу.

– Так, це виглядає дуже загрозливо – ця територія «сірої зони» на схід від Мирнограда. Дійсно, ймовірніше за все, там є українські спостережні пункти. А траса з Гришиного в Покровськ (00525 – ред.), певно, вже не використовується. З Родинського (Т0515 – ред.) теж, ймовірніше за все, ні. Там, мабуть, повітряні дрони і важкі бомбери доставляють воду та боєкомплекти. Можливо, ще працюють наземні роботизовані комплекси.

– Все це присутнє. Захід наших бійців і ротація – це все здійснюється зараз переважно пішки. Цю всю ділянку треба подолати [пішки]. Вона перебуває під постійним вогневим впливом як дронів, так і артилерії ворога. Досить складно утримувати цю «кишеню» Новоекономічне – Мирноград.

– Цей виступ за Покровськом до Родинського: я так розумію, російські війська можуть спробувати, якщо не вийде захопити Родинське зі сходу, вийти до нього з півдня?

– Бойові дії навколо Родинського тривають вже не перший місяць. І ми бачимо, яку увагу приділяють російські окупаційні війська саме цьому населеному пункту, тому що він дійсно є ключовим як для них, так і для нас для утримання Мирнограда.

– Якщо буде окупований Покровськ та Мирноград, куди може повернути агресор далі? Чи ще рано судити, яка може бути наступна ціль на цьому плацдармі? Уявімо, що, можливо, ця вся територія стала «червоною». Це Добропілля чи поворот на Костянтинівку?

– Я хочу звернути увагу, що зараз немає ситуації, коли противник захопив Покровськ, Мирноград чи будь-яку ділянку і, як ви кажете, розвернув свій наступ.

Росіяни не змогли вийти на жодній ділянці фронту російсько-української війни на оперативний простір

Росіяни не змогли вийти на жодній ділянці фронту російсько-української війни на оперативний простір У разі прориву лінії оборони противника території за нею, де можна швидко просуватися та розвивати наступ без серйозного опору. Вони не в змозі проводити глибокі операції. Наша оборона стійка і така в'язка для них, що вони не здатні розвивати оперативний успіх при своїх наступальних діях.

Вони на сьогодні здатні лише продавлювати [лінію фронту] завдяки комплексному застосуванню артилерії, авіації, безпілотних систем і великої кількості особового складу , який посилають на штурми. Тільки завдяки цьому вони можуть досягати тактичних успіхів і продавлювати лінію фронту.

Але щоб вийти на оперативний простір і розвернути в ту чи іншу сторону свій наступ – у них це не вдається ще з 2022 року. Жодної глибокої операції вони не змогли реалізувати. Вони просочуються і давлять там, де можуть давити.

– Вже кілька разів були помічені в армії Росії вершники на конях. На відео 36-ї бригади морської піхоти з Покровського напрямку оператор FPV-дрона атакує російського штурмовика. При цьому можна помітити, як оператор береже коня, на якому сидить цей штурмовик. Багато сказано про те, як важливі маневреність та швидкість у цій війні, про існування «кілзон» (зон ураження – ред.). А російські солдати використовують коней на фронті. Навіщо? Як ви думаєте, де вони їх беруть? Це ж не велосипед, який можна наштампувати. Це коні, яких треба годувати, транспортувати. Що це за раритет часів Першої світової війни?

– Перед російськими солдатами стоїть завдання – вийти з точки А і прийти за будь-яку ціну в точку Б. І вони розуміють, що чим довше вони будуть йти, тим більше шансів, що українські оборонці їх зможуть виявити й знищити. Для них життєво важливо максимально швидко пересуватися на досить великі дистанції, тому що їм також треба йти не один кілометр, а, можливо, навіть десятки кілометрів пішки з точки А в точку Б.

Вони використовують будь-які можливості. Ми бачили електричні самокати, мотоцикли, віслюків, зараз – коней. Де вони їх беруть? Реквізують у місцевого населення. Це ті підприємства і люди, які вирощували коней в тих районах. Я бачу це так, тому що ми не помічали, щоб росіяни перекидали табуни коней з глибини своєї території.

Окупанти використовують все, що вкрали в українських цивільних мешканців. Все використовують для того, щоб вижити.

Українські військові та пересічні громадяни у мережі періодично викладали фото- і відеосвідчення про те, як військові РФ крали особисті речі, техніку українців з житлових будинків, подвір’їв, здійснювали крадіжки з магазинів, АЗС, торговельних точок у населених пунктах, в які вдиралися зі зброєю та військовою технікою. Були також повідомлення, як військові РФ привласнили українську гуманітарну допомогу. Про факти мародерства серед своїх військових російське командування не повідомляло.

– Тут треба наголосити, що це не якийсь хитрий тактичний задум чи хід. Це спосіб просто дістатися туди, куди наказав російський командир.

– Так, вони видумують уже все, що можна.

– Також 10 січня, згідно з DeepState, було просування армії РФ у Вовчанську – теж за міську межу вийшла армія РФ, наблизившись до села Вільча на південь від Вовчанська. Чи можна казати, що є впевнений плацдарм на південь від річки Вовча в самому Вовчанську? Наскільки суттєво це просування може впливати на ситуацію? Чи може бути Вовчанськ окупованим через те, що російські війська вийшли за межі міста?

– Будь-яке місто, якщо там залишаються будівлі й укриття, дає змогу накопичувати як особовий склад, так і матеріальні засоби. Вовчанськ був стертий з лиця землі російськими окупантами ще минулого року, тому що там дуже активно застосовували авіацію, КАБи і артилерію. Ще минулого року було видно, що жодної вцілілої будівлі там немає.

Зараз це суцільні руїни, і тією самою тактикою повзучого наступу продавлювання вони все ж таки вийшли за південні околиці міста. Ключовою там була річка Вовча. Коли росіянам вдалося її форсувати, вони потихесеньку далі просувалися.

Наша оборона не дає змогу, навіть продавивши Вовчанськ, вийти окупантам на оперативний простір

Знову ж таки, повернуся до того, на чому я вже наголошував: наша оборона не дає змогу, навіть продавивши Вовчанськ, вийти окупантам на оперативний простір.

Відсутність міста як такого, те, що окупанти лізуть на нашу землю – це взагалі трагедія, але, з оперативного погляду, вихід на південні околиці Вовчанська був прогнозований. Це було тільки питанням часу. Відхід наших військ, як я розумію, зумовлений питанням збереження особового складу, тобто життів наших українських оборонців.

