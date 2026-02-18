Генштаб ЗСУ: найінтенсивніші напрямки на фронті – Гуляйпільський та Покровський

Російські війська продовжують спроби «просуватися вглиб території України на деяких ділянках фронту», найбільш активно – на Гуляйпільському та Покровському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 2026 року.

«Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат. Від початку доби кількість атак агресора уже становить 102», – йдеться в ньому.

Зокрема, російська армія двічі атакувала на Південно-Слобожанському напрямку, в бік Вільчі та Фиголівки. Наразі, додає командування, спроби РФ просуватися вперед не спостерігаються.

Одна атака мала місце на Куп’янському напрямку. На Лиманському напрямку українські війська відбили шість спроб російських загарбників просунутися в бік Твердохлібового, Рідкодуба, Дробишевого, Ставків та Зарічного.





Бойові дії фіксувалися на Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 27 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новопідгородне. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 26 атак», – повідомляє командування.

Армія РФ шість разів наступала на Олександрівському напрямку, дві штурмові дії тривають.

На Гуляйпільському напрямку від початку дня відбулося 38 атак у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки та Верхньої Терси. Штаб уточнює, що шість штурмів іще тривають.

Також російські підрозділи тричі атакували на Оріхівському напрямку, в районах Степового, Малих Щербаків та Приморського.

15 лютого військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони провели контрнаступальні дії на ряді ділянок навколо Гуляйполя і Запоріжжя. За його даними, ЗСУ змогли вибити російську армію з низки сіл навколо Покровського Дніпропетровської області й Тернового Запорізької, а також на північ і захід від Гуляйполя і на південь від Запоріжжя. Як вказує проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, український Генштаб поки що ніяк не коментував контрнаступальні дії ЗСУ на півдні України – за даними відомства, армія РФ сама там активно йде на штурми.







