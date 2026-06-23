Генштаб ЗСУ повідомляє про понад 200 боєзіткнень на фронті

Російські війська протягом дня атакували на низці напрямків, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 23 червня.

Загалом від початку доби, за зведенням, відбулося 204 бойових зіткнення.

Зокрема, шість боїв мали місце на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники 13 разів штурмували позиції українських підрозділів біля Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Кутьківки, Козачої Лопані, Лиману, Вовчанських Хуторів, Охрімівки. Два боєзіткнення тривають на момент зведення.

Один російський штурм мав місце на Куп’янському напрямку в напрямку Шийківки.

ЗСУ відбили 11 спроб російських військових просунутися на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого та Лиману, там триває один бій.





Українські війська зупинили 13 спроб армії РФ просунутися вперед на Слов’янському напрямку й один – на Краматорському. На Костянтинівському напрямку ЗСУ відбили 14 російських штурмів.

«Усього 32 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Новоолександрівка, Котлине та в бік Гришиного, Мирного, Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Добропілля, Дорожнього, Ганнівки, Родинського, Сергіївки, Муравки, Філії. Два боєзіткнення тривають до цього часу», – йдеться в зведенні.

Штаб зафіксував відбиття однієї російської атаки на Олександрівському напрямку. 18 атак РФ мали місце на Гуляйпільському напрямку в районах Гуляйполя, Залізничного, Чарівного та в бік Рибного, Добропілля, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки й Данилівки.

За даними командування, на Оріхівському та Придніпровському напрямках бойових зіткнень протягом дня не було.

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Раніше речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що військові фіксують зростання інтенсивності бойових дій на Харківщині.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Армія РФ просувається на обох флангах Костянтинівки Донецької області, у самому місті з’явилася «червона зона» – проєкт DeepState позначив її на своїй мапі 16 червня. Зважаючи на неї, агресор зміг закріпитися на невеликій ділянці на південній околиці Костянтинівки і збільшив «сіру зону» поблизу і в місті, вказують Донбас Реалії. Українські захисники повністю контролюють північну частину і центр Костянтинівки, з трьох боків йдуть бої.