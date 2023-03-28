Росія втратила понад 171,7 тисячі своїх військових в Україні – Генштаб

Росія втратила за час повномасштабного вторгнення в Україну близько 171 730 своїх військових, повідомив вранці 28 березня Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, протягом останньої доби загинули 570 російських солдатів.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

танки ‒ 3602 (сім – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6966 (+13)

артилерійські системи – 2653 (+15)

РСЗВ – 525 (+2)

засоби ППО ‒ 277

літаки – 305

гелікоптери – 291

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2235 (+19)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5502 (+9)

спеціальна техніка ‒ 287 (+2).

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.