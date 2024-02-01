Генштаб ЗСУ: втрати Росії у війні проти України перевищили 386 тисяч військових

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 386 230 своїх військових, зокрема тисячу – за останню добу, заявили в Генштабі Збройних сил України.

Крім того, за даними української сторони, станом на ранок 1 лютого Росія зазнала таких втрат:

танки ‒ 6322 (12 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 11773 (+16)

артилерійські системи – 9228 (+33)

РСЗВ – 976 (+2)

засоби ППО ‒ 663

літаки – 332

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 (+36)

крилаті ракети ‒ 1847 (+1)

кораблі /катери ‒ 23

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 12267 (+36)

спеціальна техніка ‒ 1462 (+10).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

31 січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні.

За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

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У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.