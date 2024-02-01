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Генштаб ЗСУ: втрати Росії у війні проти України перевищили 386 тисяч військових

Зокрема, тисячу військових Росія втратила за останню добу, свідчать дані українського Генштабу
Зокрема, тисячу військових Росія втратила за останню добу, свідчать дані українського Генштабу

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 386 230 своїх військових, зокрема тисячу – за останню добу, заявили в Генштабі Збройних сил України.

Крім того, за даними української сторони, станом на ранок 1 лютого Росія зазнала таких втрат:

  • танки ‒ 6322 (12 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 11773 (+16)
  • артилерійські системи – 9228 (+33)
  • РСЗВ – 976 (+2)
  • засоби ППО ‒ 663
  • літаки – 332
  • гелікоптери – 324
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 (+36)
  • крилаті ракети ‒ 1847 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 23
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 12267 (+36)
  • спеціальна техніка ‒ 1462 (+10).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

31 січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні.

За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

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У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.

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