Генштаб ЗСУ: найбільше російських атак протягом дня – на Гуляйпільському напрямку

Протягом дня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 27 лютого.

Зокрема, російська армія двічі штурмувала позиції українських підрозділів на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська та Синельникового.

Бойові дії фіксувалися на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку армія РФ 13 разів штурмувала позиції українських військових поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Плещіївки, Попового Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку армія РФ здійснила 23 атаки, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Мирноград та Муравка. Три її спроби «покращити своє становище іще тривають», додає штаб.

Двічі російські загарбники атакували на Олександрівському напрямку.

«На Гуляйпільському напрямку відбулися 33 атаки окупантів: у районі Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського та Староукраїнки. Дев’ять штурмів іще не завершено», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, армія РФ не вдавалася до наступальних дій на Оріхівському та Придніпровському напрямках.





Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхова – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.



