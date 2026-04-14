Генштаб ЗСУ озвучив дані про втрати Росії: близько 800 військових і два танки за добу

Втрати російської армії за час повномасштабної агресії сягнули близько 1 312 960 військових, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 квітня.

За оцінкою командування, напередодні російські війська втратили близько 820 людей особового складу.

Штаб також наводить дані про втрати російської техніки:

11 863 танки (+2 за добу)

24 389 бойових броньованих машин (+3)

39 953 артилерійських системи (+38)

1 732 реактивні системи залпового вогню (+4)

1 346 засобів протиповітряної оборони

435 літаків

350 гелікоптерів

237 853 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+2 459)

4 517 крилатих ракет

33 кораблі й катери

2 підводних човни

89 300 автомобілів і автоцистерн (+201)

4 123 одиниці спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на березень цього року встановили за відкритими джерелами імена 204 626 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року. Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.