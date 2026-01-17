Командування звітує про 117 боєзіткнень на фронті від початку доби

Від початку доби 17 січня на фронті відбулось 117 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими військовими, йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

В українському командуванні кажуть, що на Північно–Слобожанському і Курському напрямках РФ завдала двох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 64 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

«На Куп’янському напрямку противник здійснив шість атак в бік Петропавлівки та Курилівки. Один бій ще триває. На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали сім штурмових дій у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман», – йдеться в оперативному зведенні ЗСУ.

Крім того, за даними Генштабу, на Костянтинівському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень: «ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки, два боєзіткнення залишається незавершеними».



«На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 35 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. В деяких локаціях бої продовжуються», – йдеться у повідомленні.

Водночас, на Гуляйпільському напрямку відбулось 19 боєзіткнень цв районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля, Варварівки й Зеленого. Під російськими авіаударами опинилися Різдвянка, Зелена Діброва, Долинка та Залізничне.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.