Генштаб ЗСУ: втрати армії Росії перевищили 1 мільйон 109 тисяч військових

Російські війська втратили близько 1 080 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 вересня.

За оцінкою командування, загальні втрати армії РФ за час повномасштабного вторгнення сягнули 1 109 590 військових.

Також, за даними командування, російські війська втратили в техніці:

11 218 танків (+7 за останню добу)

23 290 бойових броньованих машин

33 284 артилерійські системи (+53)

1 504 реактивні системи залпового вогню (+1)

1 224 засоби протиповітряної оборони (+1)

427 літаків

345 гелікоптерів

65 002 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+617)

3 790 крилатих ракет (+43)

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

63 151 автомобіль і автоцистерну (+111)

3 979 одиниць спеціальної техніки (+2)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: Генштаб ЗСУ: Ямпіль та Куп’янськ перебувають під контролем Сил оборони України

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.





