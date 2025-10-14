Доступність посилання

Генштаб ЗСУ: втрати армії Росії перевищили 1 мільйон 125 тисяч військових

Українські військові ведуть вогонь із HIMARS по російських військах, Донеччина, жовтень 2025 року
Російські війська втратили близько 1 200 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 жовтня.

Командування оцінює загальні втрати російської армії за час повномасштабної війни у 1 125 150 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

  • 11 256 танків (+5 за добу)
  • 23 345 бойових броньованих машин
  • 33 628 артилерійських систем (+29)
  • 1 520 реактивних систем залпового вогню
  • 1 225 засобів протиповітряної оборони
  • 427 літаків
  • 346 гелікоптерів
  • 69 632 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+390)
  • 3 859 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 64 188 автомобілів і автоцистерн (+145)
  • 3 977 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: Путін справді вирішив продовжувати війну до середини 2026 року?

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.


