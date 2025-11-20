Генштаб ЗСУ: Росія за добу війни втратила 890 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 162 120 своїх військових, зокрема 890 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 20 листопада навів український Генштаб.

Також командування інформує про втрати Москви у військовій техніці:

танків – 11 357 (+1 одиниця за минулу добу)

бойових броньованих машин – 23 597 (+2)

артилерійських систем – 34 530 (+19)

РСЗВ – 1 546

засобів ППО – 1 247

літаків – 428

гелікоптерів – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384)

крилатих ракет – 3 981(+41)

кораблів/катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 703(+68)

спеціальної техніки – 4 002 (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



