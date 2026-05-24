За добу війни Росія втратила понад 1000 солдатів – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 355 920 своїх військових, зокрема 1110 осіб – за останню добу, такі дані на ранок 24 травня навів Генштаб ЗСУ.

Українське командування також навело дані щодо втрат у російській військовій техніці:

танки – 11 950 (+1 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 24 603 (+4)

артилерійські системи – 42 640 (+61)

РСЗВ – 1 800 (+1)

засоби ППО – 1 396 (+2)

літаки – 436

гелікоптери – 353

наземні робототехнічні комплекси – 1 451 (+7)

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 308 321 (+1 843)

крилаті ракети – 4 632

кораблі / катери – 33

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 98 698(+292)

спеціальна техніка – 4 216 (+4).

Напередодні президент України Володимир Зеленський також назвав втрати Росії на фронті, заявивши, що від початку 2026 року вони вже склали більше ніж 145 тисяч осіб, «зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців».

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

Ці дані спираються на поіменні списки загиблих, які «Медіазона» складає спільно з Російською службою «Бі-Бі-Сі» й командою волонтерів, а також на дані з російського Реєстру спадкових справ.

На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС і «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.



