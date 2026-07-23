Генштаб ЗСУ звітує про удари по танкеру Росії та понтонній переправі на окупованій Донеччині

Сили оборони протягом ночі на 23 липня атакували низку російських воєнних цілей, заявив Генеральний штаб Збройних сил України у четвер.

Зокрема, удару зазнав танкер у акваторії Чорного моря:

«Танкер використовується для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил Російської Федерації».

Командування також звітує про атаку на понтонну переправу в районі окупованого Новоекономічного Донецької області, яку російські війська використовують для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів.

Крім того, за даними штабу, Сили оборони вдарили по російському особовому складу в окупованій Горлівці.

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Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Міністерство оборони РФ заявляло про знищення 223 українських дронів протягом ночі на 23 липня над низкою областей, окупованим Кримом і акваторію Азовського моря. Про ураження та дрони, які не вдалося збити, російське відомство не повідомляло.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».