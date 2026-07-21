Українське командування звітує про знищення російського винищувача МіГ-29

Українські війська вдарили по російському аеродрому «Халіно» в Курській області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 21 липня.

Ураження завдала 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс».

«Уражено винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», – йдеться в повідомленні.

Також раніше командування повідомило про ураження російської радіолокаційної станції «Буссоль-С» на окупованій частині Херсонщини. Станція призначена для виявлення, супроводу та координатного забезпечення морських цілей.





«Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Давидовському Донецької області, склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області та склад матеріально-технічного забезпечення у районі Попово-Лежачів Курської області РФ. Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Комара Донецької області, Кам'янського Запорізької області та в районі села Запоріжжя Донецької області», – додає Генштаб.

Російське командування не повідомляло про ураження. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».