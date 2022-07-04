Генштаб: ЗСУ відбили штурм військ РФ у Білогорівці, Соснівці й у напрямку Вуглегірської ТЕС

Українські військові зупинили російську спробу штурмових дій у напрямку населеного пункту Соснівка на Харківському напрямку і відкинули загарбників назад, а на Краматорському напрямку успішно відбили штурмові дії в населеному пункті Білогорівка, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Також, за повідомленням, українські військові змусили російські сили відійти після їхнього наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового на Бахмутському напрямку.

Раніше сьогодні голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що більша частина Луганської області захоплена, проте не вся.

«Бої тривають у районі Білогорівки, Новокостянтинівки. Там намагаються рашисти дотиснути наші сили оборони. Наразі в них нічого не виходить, але вже відзвітували, що всю Луганську область, звісно, вже захопили», – пояснив він.

За даними голови ОВА, російські війська зруйнували 90% інфраструктури на тій частині Луганщини, яку обороняли Збройні сили України, 60 відсотків будинків не підлягають відновленню.

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки 4 липня повідомило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

За повідомленням, боротьба за Донбас була виснажливою і важкою, «і навряд чи це зміниться найближчими тижнями».

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