Генштаб повідомив про 29 бойових зіткнень за добу і важкі бої на 5 напрямках

Протягом минулої доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, російські війська і надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої.

«На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області… На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки», – йдеться у ранковому зведенні.

«На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського і Невельського… На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка і Мар’їнка», – додали в Генштабі.

Днями заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті вже декілька днів Сили оборони України тримають під вогневим контролем переміщення військ РФ містом. За її словами, це стало можливим завдяки тому, що в процесі просування вперед українські війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що загарбники перебувають у пастці, а Бахмут береться під вогневий контроль Сил оборони.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 10 липня заявив, що українські військові впродовж останньої доби ліквідували понад дві роти армії РФ на Таврійському напрямку і продовжують просуватися.