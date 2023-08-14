Війська РФ за добу завдали 2 ракетних, 43 авіаційних ударів, на фронті було 33 боєзіткнення – Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 33 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

«Протягом минулої доби російські окупанти завдали двох ракетних, 43 авіаційних ударів і близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, в ніч на 14 серпня Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, інформація щодо наслідків якого «наразі уточнюється».

У Генштабі повідомили, що на Куп’янському напрямку загарбники вели «безуспішні наступальні дії» в районах південно-східніше Андріївки Луганської області.

«На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області… На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області… На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області… На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області», – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що на Запорізькому напрямку були «безуспішні спроби» військ РФ відновити втрачене положення в районі східніше від Роботиного Запорізької області.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться в повідомленні.