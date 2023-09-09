Генштаб повідомив про «невдалі спроби» військ РФ витіснити ЗСУ біля Авдіївки, Мар’їнки, Роботиного

Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 9 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.

«У районі відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському, Лиманському і Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки і південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув’язнених», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, біля Авдіївки й Мар’їнки протягом доби загарбники здійснили понад 10 «невдалих спроб» витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

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«На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. У свою чергу, противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ та намагається відновити втрачене положення. Так, Силами оборони в районі Роботиного Запорізької області було відбито понад 10 таких спроб», – йдеться у зведенні.

У Генштабі додали, що протягом доби російські війська завдали 13 ракетних і 64 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.