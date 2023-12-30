Зведення Генштабу: сили ППО збили 5 російських дронів, на фронті було 56 зіткнень

У ніч на 30 грудня російські війська вкотре атакували Україну, запустивши 10 безпілотників типу Shahed-136/131, з яких п’ять – збили українські сили ППО, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, на фронті протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

«Загалом ворог завдав 150 ракетних і 74 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські сили відбили атаки російських військ на шістьох напрямках, найбільше – 29 – на Авдіївському, де російські війська «не полишають спроб оточити Авдіївку».

«На Херсонському напрямку наші воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив понад 10 безуспішних штурмових дій», – йдеться в повідомленні.

У звіті від 27 грудня Інститут дослідження війни припустив, що російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області й повернули позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року, ймовірно, після того, як ЗСУ відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму.

27 грудня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська для наступу активно застосовують броньовану техніку, близько 60% якої знищують українські воїни, «решта швидко відступає». В інтерв’ю Бі-Бі-Сі він також заявив, що наступний рік на фронті може бути «ще важчим».

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський 27 грудня повідомив, що на Лиманському напрямку війська РФ відновили інтенсивні наступальні дії з метою витіснення українських військ із району Серебрянського лісництва і розширення Торського виступу.

За його словами, на Куп’янському напрямку противник намагається будь-якою ціною захопити Синьківку і створити умови для блокування Куп’янська.