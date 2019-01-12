Геращенко отримала листи з російських в’язниць від Карпюка та Кияшка

Народна депутатка та віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що отримала листи від Миколи Карпюка та Ігоря Кияшка, ув’язнених у Росії з політичних мотивів.

««Никто не вправе заявлять, что украинцы не способны на национальную солидарность,» – це з листа Миколи Карпюка, де багато важливих роздумів про силу любові і добра. Я не знаю пана Миколу особисто, але з листа мені здалося, що він – глибоко віруюча людина, серце якої відкрите і не озлобилося попри обставини, попри 5 років тюрми», – написала Геращенко у Facebook.

У травні 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив українця Миколу Карпюка до 22,5 років за звинуваченням в участі у Першій чеченській війні. Він свою провину заперечує і заявляє, що ніколи не був у Чечні. Чоловік каже, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і зізнання були отримані російським слідством під тортурами. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Карпюка політв’язнем. У цій же справі засуджений ще один українець – Станіслав Клих.

Читайте більше: «Організм розвалюється». Засуджений у Росії українець Клих заявляє про погіршення стану здоров’я

Жителя Лубен Полтавської області, юриста Ігоря Кияшка затримали 10 квітня 2018 року у Нижньому Новгороді, коли той приїхав туди по ліки для свого сина. У цьому російському місті розташований фармацевтичний завод, який випускає потрібний препарат (за даними видання «Медіазона», йдеться про вірус-бактеріофаг проти золотистого стафілокока).

Читайте також: Віруси Нижнього Новгорода і «глоки» в багажі: що відомо про нові арешти українців у Росії

У грудні Нижньогородський обласний суд у Росії засудив Кияшка до восьми років колонії суворого режиму.