Унаслідок обстрілів Херсонщини зранку 14 листопада поранені щонайменше троє людей – влада

Унаслідок обстрілів, які сили РФ зранку 14 листопада здійснили в Херсонській області, поранені щонайменше троє людей, повідомила місцева влада.

У Корабельному районі Херсона постраждала 54-річна жінка. «Її з вибуховою травмою, струсом головного мозку, пораненням скроні та руки доставили до медзакладу каретою «швидкої». Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості», – написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще двоє поранених – у селі Осокорівка Нововоронцовської громади, вказала Херсонська ОВА. Постраждали 66-річні чоловік і жінка. У чоловіка зафіксовані поранення обличчя та ніг, у жінки – вибухова травма і контузія.

У вечірньому зверненні 11 листопада – річницю деокупації Херсона – президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові дадуть відповідь російській армії на її удари по Херсону і Херсонській області.

Перед цим, 10 листопада, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалися, серед іншого, «конкретні рішення» щодо захисту Херсона, який щоденно зазнає російських атак. Зеленський анонсував підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.