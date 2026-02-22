Гетьманчук сподівається на «чільне» місце для PURL в оборонних бюджетах союзників

Україна сподівається, що її партнери, які вже запланували у своїх оборонних бюджетах кошти на допомогу їй, витратять частину на закупівлю американської зброї. Про це сказала посол України в НАТО Альона Гетьманчук, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, в який спосіб зібрати 15 мільярдів доларів на PURL – мета, заявлена президентом Володимиром Зеленським.

«Ми не просимо якісь додаткові кошти у випадку, наприклад, із країнами, що вже ухвалили рішення й погодили його на урядовому рівні, як-то Норвегія оголосила про 7 мільярдів доларів (на допомогу Україні - ред.), Німеччина – 11 з половиною мільярдів євро. Є низка країн, які вже затвердили допомогу Україні на 2026 рік. І нам важливо, щоб у цій допомозі PURL знайшов своє «чільне» місце», – зазначила Гетьманчук.

Дипломатка звернула увагу, що гроші Україні потрібні за трьома напрямками, визначеними як ключові: «ППО, боєприпаси – насамперед далекобійні, й інвестиції у наше власне оборонне виробництво».

Постпред України при НАТО визнає зниження апетиту постійних інвесторів у закупівлю американської зброї для України, і пов’язує це насамперед із нерівномірним «розподілом тягаря».

«Є країни – великі – які жодного внеску не зробили. Звісно, це знижує апетит країн – найбільших контрибуторів. Ми це бачимо, відчуваємо і отримуємо певні сигнали з цих країн», – сказала Гетьманчук.

За словами дипломатки, трансатлантична напруга, пов’язана з Гренландією, не вплинула на інвестиції у PURL, всупереч відповідним побоюванням.

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.

На 32-му засіданні Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн») в грудні 2025 року міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України. Загальна потреба України для отримання пакетів PURL у 2026 році, за його словами, становить 15 мільярдів доларів.